Osimo, è scontro sull’apertura della Municipale in centro

La sede non ha ancora aperto i battenti in pieno centro storico. Ci sono ritardi. Il consigliere di Progetto Osimo futura Achille Ginnetti interroga il sindaco Simone Pugnaloni

OSIMO – «Che fine ha fatto il presidio di Polizia municipale in centro?». È la domanda che il consigliere comunale di Progetto Osimo futura, Achille Ginnetti, sottoporrà al sindaco Simone Pugnaloni in Consiglio comunale oggi 31 maggio. Il capogruppo di Pof ha infatti presentato un’interrogazione per conoscere i tempi di apertura della sede di Polizia locale individuata dall’Amministrazione comunale ad inizio mandato negli uffici dell’ex dazio.

«Uno dei punti del nostro programma elettorale era la costituzione di un presidio fisso della Polizia Municipale in centro storico, all’interno del Palazzo comunale, fondamentale per garantire sicurezza, un maggior controllo del territorio e interventi immediati, nonché punto di riferimento per i cittadini e ufficio per sbrigare pratiche», ricorda Ginnetti. Seppur non d’accordo con la scelta dell’Amministrazione Pugnaloni di realizzare la sede di Polizia locale in una piccola porzione di quegli uffici, Pof aveva accolto positivamente questa decisione come primo passo per l’istituzione del presidio in centro storico. «Nel dicembre 2020 l’Amministrazione aveva annunciato il completamento dell’ufficio della Polizia locale, un anno dopo il Sindaco, nel corso del Consiglio comunale del 10 dicembre 2021, nel rispondere alla mia interrogazione, aveva affermato che l’inaugurazione era imminente, i lavori erano terminati e mancava solo la postazione internet. Da allora sono trascorsi più di cinque mesi. Noi continuiamo a sostenere che il presidio di Polizia locale debba essere collocato al piano terra del palazzo comunale nell’entrata principale».