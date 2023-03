Osimo, anziano soccorso dopo una caduta: i pompieri gli ritrovano il portafoglio

OSIMO – La moglie non l’ha visto rincasare e ha pensato il peggio. Si è mobilitata una task force a Osimo per ritrovare quell’anziano che si era perso. E’ rimasto disteso nel canneto per ore. Il soccorso in realtà è avvenuto diversi giorni fa ma la situazione ha avuto degli strascichi, positivi, in queste ore. L’osimano è stato rinvenuto a terra in quel canneto appunto, in via Recanati. Proprio in prossimità di quella zona si era portato per una passeggiata, come faceva di solito. Ha raccontato poi di essere caduto, senza avere la possibilità di rialzarsi facilmente. E’ stato accompagnato all’ospedale per accertamenti ma è stato dimesso poco dopo fortunatamente.

Ieri però (6 marzo) la moglie ha chiamato gli stessi vigili del fuoco che erano intervenuti per il recupero raccontando che il marito aveva smarrito il portafoglio in quell’occasione, forse rimasto a terra quando era stato soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento osimano sono tornati in zona ieri mattina per setacciarla alla sua ricerca e la buona notizia è arrivata nel giro di poco: il portafoglio è stato ritrovato intatto, con all’interno soldi e documenti dell’uomo, ed è stato riconsegnato al proprietario, grato per tutto.