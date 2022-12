Osimo, anziani coniugi muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altra

OSIMO – Sono scomparsi l’una a distanza di poco più di un giorno dall’altro i due coniugi Cesarina Maggiori, 76 anni, e Giulio Stacchiotti, 84. Sabato (3 dicembre) nel primo pomeriggio la donna muore improvvisamente nella villetta di famiglia, lasciando sotto choc i tre figli Loredana, Gianfranco e Sabina, ma soprattutto l’amato marito e compagno di una vita che non ha retto al dolore e il giorno dopo, domenica (4 dicembre) prima di cena, ha avuto anche lui un malore. Inutili i tentativi di soccorso con l’ambulanza inviata dal 118, per l’uomo non c’era più nulla da fare. I tre figli in neanche 30 ore hanno perso entrambi i genitori. Le circostanze hanno spinto le autorità giudiziarie e sanitarie a far svolgere una doppia autopsia in queste ore per accertare che non ci fossero cause particolari per quelle morti ravvicinate.

La riconsegna delle salme

Le salme sono state riconsegnate ieri (6 dicembre) ai famigliari e sarebbe stata confermata la prima ipotesi del decesso per cause naturali. La camera ardente è stata allestita alla Casa Funeraria Vigiani in via Oscar Romero a San Biagio. I funerali saranno congiunti venerdì 9 dicembre alle 10 nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Montoro, poi si proseguirà per il cimitero di Passatempo dove avverrà la tumulazione.