Osimo, l’anno scolastico del “Laeng-Meucci” inizia con una grande sfilata

OSIMO – Comincia con un grande evento, aperto alla città, il nuovo anno scolastico 2022-23 dell’istituto scolastico “Laeng-Meucci” di Osimo. Giovedì 15 settembre si terrà infatti la manifestazione “Urban ethnic fashion show”, una sfilata di moda della collezione primavera-estate 2023, realizzata dagli alunni e dalle alunne di tutte le classi, compreso il serale, del dipartimento Moda dell’Istituto. Alle 21.15, a Osimo, in piazza Boccolino (in caso di maltempo al teatro La Nuova Fenice), dieci modelle professioniste, dell’agenzia Art work di Jesi, indosseranno i capi ideati, disegnati e cuciti dagli studenti e dalle studentesse. L’abito nel manifesto dell’evento è indossato da una modella speciale: è la cantante Cecilia Sordoni, nipote del grande Andrea Bocelli, con un album in uscita, che si è letteralmente innamorata del modello che fa parte della collezione che sarà presentata.

Il tema della sfilata è stato sviluppato nel corso dello scorso anno scolastico. Il punto di partenza è stato il brano “Biko” di Peter Gabriel, riarrangiato, riedito dall’artista nel periodo della pandemia con la collaborazione di artisti di tutto il mondo a distanza. Nel videoclip si percepivano diverse etnie e luoghi, per questo è nata l’idea di una collezione “urban” con elementi etnici, a simboleggiare il bisogno di stare insieme. Il tema di “Biko” si presta molto bene: la canzone, la cui versione originaria uscì nel 1980, parla di Stephen Biko, attivista sudafricano anti-apartheid che morì in seguito alle percosse subite, dopo l’arresto, il 12 settembre del 1977. Le classi coinvolte nel progetto hanno sviluppato idee progettuali dopo aver approfondito il testo della canzone e la storia di Biko, in tutte le materie, in maniera trasversale, e aver fatto una ricerca sulle varie tradizioni dell’abbigliamento, e non, dei vari popoli del mondo. In parallelo è stata fatta una ricerca sulle tendenze moda contemporanee per individuare e progettare elementi moda proponibili nell’attualità, con il desiderio di andare un po’ oltre l’anno corrente: cosa perfettamente riuscita perché dai progetti fatti si è visto che gli alunni e le alunne sono riusciti ad anticipare idealmente le tendenze moda successive.