Osimo, anche la casa di riposo Grimani Buttari è Covid free

OSIMO e CASTELFIDARDO – Anche la casa di riposo Grimani Buttari di Osimo è Covid free. Dopo la bella notizia arrivata qualche ora fa dalla vicina Fondazione Recanatesi, adesso anche la più grande casa di riposo osimana può tirare un sospiro di sollievo.

«Sono pervenuti risultati degli ultimi due tamponi molecolari che sono negativi. Quindi siamo una struttura totalmente libera dal virus», conferma il presidente della casa Fabio Cecconi.

Auspica di diventare Covid free per Pasqua anche la casa di riposo Opera Pia Ceci di Camerano.

A livello locale si registra da alcuni giorni un progressivo rallentamento della curva dei contagi in una situazione che richiede comunque sempre grande attenzione. Ad esempio nella vicina Castelfidardo c’è una flessione sensibile di circa 60 unità rispetto a un paio di settimane fa. Anche Loreto conta una diminuzione, come confermato dal sindaco Moreno Pieroni in un videomessaggio di aggiornamento.

«Il braccio di ferro con il Covid prosegue su tutti i fronti, cercando di imprimere un’accelerazione al piano vaccinale – aggiunge il sindaco fidardense Roberto Ascani -. In tal senso, le farmacie comunali stanno offrendo la propria disponibilità ai cittadini nella procedura di prenotazione dei vaccini tramite la piattaforma di poste italiane, un supporto prezioso per chi non è pratico o non ha possibilità di collegarsi ad internet. Per fruire del servizio, basta recarsi di persona o contattare telefonicamente le due farmacie comunali tenendo a portata di mano il tesserino sanitario e il codice fiscale, indispensabili per effettuare la prenotazione».