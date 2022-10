Osimo, altro incidente all’incrocio dove ha perso la vita Aurora Caruso

Due le persone rimaste ferite in maniera non grave, portate al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo per accertamenti

OSIMO – Un altro incidente si è verificato stamattina (17 ottobre) all’incrocio di fronte al centro commerciale Cargopier a Osimo Stazione, all’imbocco per la statale 16. Erano da poco passate le 9. Le due auto coinvolte si sono scontrate lateralmente. Due le persone rimaste ferite in maniera non grave, portate al pronto soccorso dell’ospedale di Osimo per accertamenti. Stando a una prima ricostruzione, una delle due macchine stava per liberare l’incrocio immettendosi lungo la corsia in direzione di Ancona mentre l’altra stava svoltando per il centro commerciale. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Camerano e sono arrivati i carabinieri. Non è la prima volta che in quell’incrocio si verificano incidente, l’ultimo, il più grave di tutti, lo scorso 5 ottobre quando, in tarda serata, perse la vita la 22enne anconetana Aurora Caruso mentre usciva dal lavoro al Cargopier al volante della sua macchina. Lungo la statale sopraggiungeva un 21enne di Polverigi.

La rotatoria

La giunta comunale di Osimo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica della nuova rotatoria da realizzare in quell’incrocio: «Un’opera strategica non solo per migliorare la viabilità verso il futuro ospedale dell’Aspio ma anche per mettere in sicurezza un tratto di statale 16 molto pericoloso, dove nei giorni scorsi si è purtroppo registrato il terribile incidente mortale», dice il sindaco Simone Pugnaloni. Entro breve il raggruppamento temporaneo di professionisti dovrà riconsegnare al Comune il progetto esecutivo. Disagi alla viabilità si sono registrati per il tempo necessario a effettuare i soccorsi e mettere in sicurezza la strada.