Osimo, all’ex cinema Concerto arrivano le luci

OSIMO – I lavori all’ex cinema Concerto di Osimo non sono ancora terminati dopo mesi e diversi stop causati da problemi tecnici, burocratici e dai rallentamenti per i rincari delle materie prime. In queste ore però il primo cittadino Simone Pugnaloni ha dato una buona notizia che ha impresso sprint allo stato dei lavori: «È in corso la prova luci all’ex cinema. Il cantiere prosegue spedito, nei tempi previsti, con il completamento degli interventi necessari agli impianti di areazione ed illuminotecnici. Il 13 marzo sarà ufficialmente consegnata la tribuna. Possiamo quindi dire con certezza che, molto presto, gli osimani potranno finalmente tornare al cinema. Come è noto, l’intervento di riqualificazione dei locali ex cinema ed ex banda porterà non solo alla realizzazione della nuova biblioteca francescana ma anche di un altro spazio culturale fondamentale per la città, un nuovo auditorium di proprietà comunale di 99 posti. I lavori sono iniziati nell’estate appena trascorsa».

I magazzini

Non solo cinema. Nel contempo sarà portato avanti il recupero funzionale dei locali sottostanti il teatro La Nuova Fenice, i magazzini Campanelli, assieme a quello di un altro locale adiacente di proprietà comunale. Da decenni inutilizzati, di fatto costituiscono la sostruzione del palcoscenico e di parte della platea del teatro settecentesco. Il nuovo auditorium, con una superficie netta di circa 413 metri quadrati, avrà circa 100 posti a sedere disponibili. Il Comune, che ha già acquistato gli ex magazzini Campanelli nel 2020, nel 2021 ha finanziato l’intervento complessivo di euro 915mila di cui 350mila finanziati con fondi europei.