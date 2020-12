Osimo, albero cade in strada mentre passa un’auto: tragedia sfiorata

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (5 dicembre), intorno alle 19, in via Rosciano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno impiegato circa due ore per rimuovere la pianta

OSIMO- Tragedia sfiorata in via Rosciano per la caduta di un grosso albero mentre stava transitando un’autovettura che solo per caso non è stata colpita dalla pianta.

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri (5 dicembre), intorno alle 19, in via Rosciano, ad Osimo, quando una grossa quercia è precipitata sulla carreggiata mentre stava transitando una autovettura. Tanta paura ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.



Sul posto dopo la segnalazione oltre agli agenti della polizia locale di Osimo, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a rimuovere il grosso albero. L’intervento per liberare la strada è durato circa due ore.