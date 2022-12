Osimo, al via le ultime manutenzioni del 2022

OSIMO – Manutenzioni straordinarie e opere pubbliche al via a Osimo. Sarà un fine 2022 denso per gli uffici comunali per una serie di impegni di spesa da concretizzare in interventi di manutenzione straordinaria e migliorie che partiranno poi entro i primi mesi del prossimo anno. «Alcuni per la verità sono già partiti e terminati – dice il primo cittadino Simone Pugnaloni -. Penso ad esempio alla nuova porta antipanico di ingresso alla piscina della Vescovara, dove l’impianto negli ultimi due anni è stato complessivamente rimesso a nuovo grazie anche alla collaborazione e alla gestione del Team Marche. Sono poi partiti i lavori per rifare la pavimentazione al campetto polivalente della Sacra Famiglia, come promesso da tempo, e avviata l’installazione della pubblica illuminazione a Campocavallo tra via Duilio Orsetti e il parco VerdEnergia, completando quindi la copertura di punti luce nel tratto di ciclabile di via Cagiata che conduce alla frazione, come chiesto dalla frazione».

Dopo le festività partirà il cantiere per rinnovare spogliatoi e centro sociale sede del Consiglio di quartiere alla palestra Europa di Passatempo e la messa in sicurezza della mura pericolante in via Vecchia Fornace sotto al parcheggio Muccioli. Per quanto riguarda i campetti polivalenti, dopo quello della Sacra Famiglia sarà rinnovato quello di Santo Stefano e realizzata una copertura pressostatica in quello dell’Aspio. Sugli asfalti sarebbero dovuti partire in questi giorni gli interventi sulle rotatoria di Borgo San Giacomo, Crocifisso, Largo Trieste e Campocavallo: appena il maltempo lo consentirà, con temperature sopra gli otto gradi, saranno predisposti i vari cantieri. Altri asfalti da rinnovare nei prossimi mesi secondo un cronoprogramma già stabilito sono quelli di via San Paterniano, via Colle San Biagio e i marciapiedi di via Marco Polo, via Montefanese (zona Madonna delle Api), via IV Novembre, via Mameli. Saranno poi realizzati parcheggi accanto al cimitero di San Biagio e nella zona delle case popolari a San Paterniano. Partiranno a inizio 2023 i lavori per la nuova pista ciclopedonale da Passatempo a Campocavallo mentre stanno continuando le sostituzioni dei vecchi punti luce con fari a led da parte di Osimo Illumina nelle vie Guazzatore, Battisti, Colombo, Marco Polo, statale 16, Vescovara e poi in alcune zone del centro storico. Tra fine anno ed inizio 2023 infine saranno pubblicati i bandi di gara per realizzare la scuola elementare nuova di Campocavallo, gli ex magazzini Campanelli da trasformare nel Ridotto della Nuova Fenice, la rotatoria davanti al Cargo Pier, gli spogliatoi allo Junior Tennis e la ciclovia del Musone di cui Osimo è ente capofila.