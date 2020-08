Osimo, al via il piano asfalti da 320mila euro. Ecco le strade interessate ai lavori

Si partirà per step per recuperare tutto il tempo perduto per colpa dello stop imposto agli interventi di manutenzione dalla fase 1 del coronavirus

OSIMO – A Osimo il piano di rifacimento degli asfalti che più hanno bisogno di manutenzione è fitto e per questo l’amministrazione comunale ha messo a bilancio 320mila euro.

Si partirà per step per recuperare tutto il tempo perduto per colpa dello stop ai lavori imposti dalla fase 1 del coronavirus. «Prioritarie via Montegalluccio, via Fontemurata, il parcheggio del cimitero Maggiore, via Villa, via Settefinestre, via Castagna e poi frustoli richiesti da tempo nelle vie San Paterniano, Cristoforo Colombo, Osteriola, Abbadia, Petrarca, Po a Padiglione, Oscar Romero e Fermi con una parte di Colle San Biagio a completamento di quello già sistemato», conferma il sindaco Simone Pugnaloni. Nella delicata situazione del bilancio attuale, con carenze di liquidità e tante opere da fare, l’amministrazione comunale osimana temeva fosse impossibile portare avanti il piano asfalti che avrebbe rimesso a nuovo le strade che necessitano di manutenzione.

Le vie monitorate riguardano anche altre frazioni e dopo la variazione al bilancio in Consiglio comunale si punta a dare lavoro alle ditte coinvolte da subito, con tempistiche che dipenderanno dall’entità di ogni singolo intervento.

Continua intanto anche il lavoro di tutto il settore manutenzione verde della Osimo servizi che opera a pieno ritmo sia nelle aree verdi che lungo le vie cittadine. Diversi residenti chiedono poi un controllo serrato di via Roncisvalle che porta al centro dove le auto sfrecciano ad alta velocità.