Osimo, al via i lavori per gli alloggi popolari di San Paterniano

OSIMO – Dovrebbero partire il 20 ottobre i lavori dell’Erap per il completamento di circa 16 alloggi popolari a San Paterniano di Osimo. «Sono destinati a coloro che ne hanno bisogno. L’intervento a San Paterniano è partito con le amministrazioni Liste civiche (2008-2009) per 32 case ed è l’ultimo che il Comune di Osimo ha fatto per le case popolari. Da allora l’amministrazione di Sinistra (con l’appoggio trasversale di altri) si è dimenticata di realizzare alloggi popolari. Bisogna invece prevedere un grande piano casa», dicono i civici.

La replica del sindaco

«Rigettiamo ancora una volta le accuse che ci vengono mosse dalle Liste civiche di non esserci occupati della questione alloggi popolari ad Osimo. Come dimostrano più atti di giunta, le delibere numero 167 del 2016, la 17 2020 e la 27 del 2021, l’amministrazione comunale ha avviato tre diverse progettualità con l’Erap – dicono dal Comune -. Nessuno dei tre è però decollato, evidentemente per mancanza di interesse o potenzialità da parte dell’Erap. Il primo progetto, risalente al 2016, era l’accordo di programma per cedere ad Erap l’ala inutilizzata della Bruno da Osimo di via Santa Lucia dove realizzarci alloggi di edilizia agevolata e una scuola media, in virtù di uno stanziamento di 1,8 milioni di euro da parte di Erap su Osimo. Il secondo era l’alienazione di 23 alloggi sui 77 gestiti da Erap agli affittuari che avevano manifestato interesse al riscatto. Infine, la questione degli alloggi a San Paterniano, la cui realizzazione era iniziata a fine anni Novanta».