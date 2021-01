Osimo, al via i lavori su strade e fossi contro gli allagamenti

OSIMO – Continua il lavoro dell’amministrazione comunale di Osimo sul fronte della regimazione delle acque. Assieme all’assessore ai Lavori pubblici Flavio Cardinali, il sindaco Simone Pugnaloni di recente ha svolto un sopralluogo in via Chiusa, lungo la statale 16, per il cantiere per la regimazione idraulica partito grazie all’impegno di Astea e Comune. Sono in corso la realizzazione di caditoie e pozzetti che saranno collegati sotto la strada principale. Saranno suddivise le acque meteoriche da quelle nere che, con il nuovo collettamento fognario, verranno portate al depuratore di Villa Poticcio.

«Altro cantiere è partito a Montoro di Osimo sempre per la realizzazione di pozzetti e caditoie mentre a giorni sarà dato il via ai lavori in via Montello, traversa di via Cialdini, dove anche lì in caso di pioggia abbondanti si registrano spesso allagamenti. Questi due ultimi interventi sono completamente a carico del Comune per una spesa di circa 30mila euro», dice il primo cittadino.

Il fosso di Campocavallo

Nel frattempo, grazie alla collaborazione con Osimo Servizi, sono stati puliti diversi fossi di competenza comunale per un investimento di altri 30mila euro. Interventi fatti sui fossi Lama, quello di via Pangrazi, via del Donatore e via Jesi a Campocavallo, di via Linguetta da via Montefanese a via San Domenico a Padiglione, di via Turati e via Paradiso a Passatempo e sul fosso di via Cagiata.