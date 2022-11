Osimo, pioggia di aiuti per i servizi sociali

OSIMO – È stato pubblicato sul sito web del Comune di Osimo il bando per l’ammissione a contributi rivolto alle famiglie per il pagamento di rette di servizi socio-educativi per l’infanzia, cioè per bambini dagli zero ai sei anni (anno di riferimento 2021-2022). «Una misura a sostegno del reddito delle famiglie che si aggiunge a quelle già oggetto di altri bandi pubblicati negli ultimi due mesi e relativi ad affitto e utenze e ai centri estivi», dice l’assessore ai Servizi sociali e vicesindaco Paola Andreoni. In particolare sono arrivate più di 900 domande agli uffici del Comune in risposta al bando Affitti e utenze, una risorsa per aiutare tante famiglie in difficoltà con i pagamenti in questo periodo molto difficile anche per il caro bollette. «Questa è un’amministrazione che interpreta le difficoltà economiche del tempo che viviamo e che vuole essere vicina ai suoi cittadini. La nuova misura prevede un contributo che va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 a figlio. La somma è erogata a sostegno delle spese sostenute o le eventuali morosità. Una delle condizioni per l’accesso alla misura è avere un Isee 2022 non superiore a 25mila euro. Esprimo grande soddisfazione per quanto siamo riusciti a fare perché abbiamo mantenuto gli impegni presi per sostenere le famiglie». Per presentare le domande c’è tempo fino al 19 dicembre.