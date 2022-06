Osimo, accoltella un giovane al maxiparcheggio: arrestato

OSIMO – Brutto episodio stanotte (8 giugno) al maxiparcheggio di Osimo. Un macedone di 25 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, ha accoltellato all’addome e alla mano un 24enne di Osimo. Un altro giovane, macedone, sarebbe riuscito a fuggire in tempo. Il 25enne si sarebbe poi scagliato contro l’auto del ragazzo fuggito bucando le gomme e rompendo i finestrini e gli specchietti. Poi se n’è andato.

Sono stati i residenti, richiamati in strada dai rumori insoliti, a chiamare i carabinieri. Una pattuglia del Norm è arrivata subito sul posto. Nel giro di poco i militari sono riusciti a rintracciare l’aggressore che intanto era andato a cambiarsi a casa sua. L’hanno arrestato e portato in caserma. Oggi la convalida dell’arresto in tribunale ad Ancona. Il macedone, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, avrà l’obbligo di firma. L’avvocato potrebbe chiedere il patteggiamento. Si sarebbe trattato comunque di un regolamento di conti.