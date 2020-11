Osimo accende le luminarie di Natale in attesa dell’albero da Cortina

OSIMO – È l’incertezza sul futuro a bloccare lo spirito di iniziativa da parte del Comune per quanto riguarda l’organizzazione del Natale a Osimo. «E’ uno degli argomenti di cui stiamo parlando più a lungo in Comune con l’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini. La pista di pattinaggio sul ghiaccio non potrà essere riprodotta anche perché non esiste una normativa chiara a livello regionale se questo tipo di attrazione è consentita. Anche tanti altri Comuni hanno rinunciato – dice l’assessore a Turismo e Sviluppo economico Michela Glorio -. Sono in corso di montaggio le luminarie decise dai commercianti in rapporto proficuo con il Comune. Hanno deciso formato e tipologia e il Comune si fa carico delle spese. Arriverà domani (30 novembre) l’albero di Natale da Cortina per la piazza. Pensavamo di accendere entrambi tra il 4 e il 6 dicembre.

Fino al 3 dicembre sussiste il divieto di assembramenti e non si capisce cosa saremo da lì in poi, cosa possiamo prevedere. Questo fatto, come tutti, ci ha bloccato. Ci sarebbe piaciuto organizzare di nuovo concerti sotto l’albero, con la banda cittadina o la Scuola civica di musica ma al momento non è consentito. Anche per gli spettacoli per bambini, stesso discorso, penso ad esempio alla casetta di Babbo Natale con eventuale animazione. Nel rispetto delle normative e del periodo storico c’è poco di certo. Stiamo anche pensando di annullare i due mercati straordinari di Natale calendarizzati il 13 e 20 dicembre per non incentivare l’assembramento anche all’aperto. Se dal 3 cambierà qualcosa penseremo a spettacoli».

Fioccano intanto le prime proposte per incentivare l’arrivo in centro. Il portavoce di FdI Michela Staffolani dice: «Proponiamo di attivare i parcheggi gratuiti in centro storico, contributi a parziale rimborso di pasti da asporto acquistati nei ristoranti e bar osimani, contributi a fondo perduto alle categorie che hanno subito chiusure ma anche un concorso per premiare i presepi più belli allestiti dalle famiglie osimane che potranno essere messi in rete, da mostrare anche ai nostri bambini costretti a casa».

La consigliera Monica Bordoni, capogruppo delle Liste civiche, aggiunge: «Abbiamo già chiesto la sospensione del pagamento dei parcheggi delimitati dalle strisce blu per tutta la durata del periodo in zona arancione ed eventualmente rossa. Riteniamo possa essere un segnale utile come incentivo per tutti gli osimani che hanno bisogno di spostarsi per lavoro o per necessità urgenti evitando così di sovraffollare i mezzi pubblici o restare per ore in fila per entrare nel tiramisù, dunque riducendo il rischio contagio».