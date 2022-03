Osimo, l’Accademia d’arte lirica canta per la pace in Ucraina

OSIMO – Osimo canta per la pace e lo fa con un grande evento per cui collaborano, uniti, giovani russi e ucraini, Domenica 3 aprile alle 18 al teatro La Nuova Fenice di Osimo ritorna il tradizionale concerto nel quale 25 giovani allievi dell’Accademia d’arte lirica e la pianista Mirca Rosciani si esibiranno nei canti popolari dei nove Paesi dai quali provengono: Cina, Georgia, Giappone, Italia, Israele, Kazakhstan, Russia, Sri Lanka e Ucraina. Una festa dedicata al folklore nazionale, con un programma di canzoni popolari e di melodie che costituiscono il patrimonio dei vari Paesi.

Nella grave crisi bellica attuale il concerto assume il valore di un significativo messaggio di pace, che riproduce la realtà quotidiana dell’Accademia, nella quale uniti dalla musica convivono e studiano giovani provenienti da tutto il mondo. Il cuore dei ragazzi e della direzione artistica e amministrativa è rivolto da giorni a un ragazzo in particolare, Sergey Ivanchuk, ucraino ex allievo dell’Accademia appunto, volontario nel conflitto russo-ucraino, è tuttora ricoverato dopo essere rimasto ferito da un’esplosione. Qualche giorno fa aperto gli occhi dalla terapia intensiva dell’ospedale ma le sue condizioni sono ancora molto gravi. Con il suo canto e il suo sorriso aveva incantato la platea osimana e dopo mesi di studio se n’era tornato in patria, in Ucraina. Musicista di grande talento e cantante d’opera, aveva continuato a studiare là ma adesso, con la guerra in corso, non si era tirato indietro. Ogni giorno da volontario aveva portato aiuti a chi ne aveva bisogno finché è rimasto ferito. Anche la “città dei senza testa” prega per lui e spera possa tornare in piedi al più presto.

La prevendita per il concerto è al teatro La Nuova Fenice sabato 2 aprile dalle 17 alle 19.30 e domenica 3 aprile dalle 16 fino ad inizio spettacolo. Posto unico numerato otto euro. Obbligatori super green pass ed uso della mascherina.