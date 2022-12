Osimo, a fuoco furgoni a Padiglione nella notte

OSIMO – Quattro furgoni sono andati in fiamme stanotte (27 dicembre) in via Ticino a Padiglione di Osimo. Erano posteggiati all’esterno del laboratorio di un’azienda che li usa per il trasporto dei propri prodotti panificati nei vari punti vendita di suo possesso. I mezzi erano parcheggiati uno accanto all’altro all’esterno della struttura. Le fiamme sarebbero partite dal primo Ducato della fila ed hanno poi avvolto in pochi minuti altri tre accanto, andati completamente distrutti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di San Sabino che hanno spento il rogo nel giro di un’ora. Sono intervenuti anche i carabinieri Osimo che hanno avviato le indagini. L’ipotesi principale, al momento, è quella di un cortocircuito all’impianto elettrico di uno dei furgoni. I militari hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza che dovrebbero essere utili a capire quanto accaduto realmente. Una giornata di lavoro intenso per i pompieri che la mattina del 26 dicembre hanno domato un altro incendio nel centro commerciale di via Parini a San Biagio. Un’insegna luminosa di una delle attività, sul terrazzo del primo piano, era andata in fiamme. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco.