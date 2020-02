Osimana, Mobili: «Affrontiamo una Filottranese forte e ben allenata»

Il tecnico giallorosso ha parlato della prossima sfida al San Giobbe. Il match mette in palio punti pesanti in chiave playoff

OSIMO- Fari puntati su Filottranese-Osimana, in scena domenica ore 15 al San Giobbe. Il match mette in palio punti pesanti in ottica playoff che nessuna delle due squadre vuol farsi scappare. I senzatesta sono reduci dal 2-0 interno con il Cantiano e cercano continuità. Il tutto, come si evince dalle parole di mister Roberto Mobili, nel massimo rispetto dell’avversario:

«Ci aspetta una gara tosta, inutile girarci intorno – spiega il tecnico osimano – affrontiamo una squadra con tanti punti di forza ed allenata da un bravo allenatore come Marco Giuliodori. Determinante in ottica playoff? Tutte le gare sono determinati a questo punto». La doppietta di Mongiello ha spinto in alto i giallorossi che vogliono cercare di totalizzare più punti possibile in questa seconda parte di campionato:

«Stiamo lavorando bene e i ragazzi hanno messo grande impegno nelle ultime uscite. Dove potremo arrivare sarà solo il campo a dircelo, solo lui può darci le nostre risposte».