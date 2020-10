Sotto osservazioni le strade a maggior percorrenza, le zone periferiche in passato oggetto di furti, i locali pubblici per la verifica del rispetto delle normative anti-Covid

OSIMO – Posti di controllo lungo le strade a maggior percorrenza di Osimo, nel weekend, e controlli nelle zone periferiche ove in passato si sono registrati diversi furti in abitazione.

Sono stati oggetto di controlli della polizia anche gli esercizi pubblici, per verificare il rispetto delle misure anti-Covid.

Sono stati controllati un centinaio di avventori dei vari locali: tutti indossavano la prescritta mascherina di protezione delle vie aeree e mantenevano tra loro il previsto distanziamento. I locali hanno poi regolarmente proceduto alla anticipata chiusura serale introdotta dal nuovo dpcm del 7 ottobre.

L’operazione ha impegnato gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Osimo, diretti da Stefano Bortone, in concorso con i militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia locale, tra cui il comandante Daniele Buscarini. Il servizio coordinato di controllo del territorio è stato disposto dal questore di Ancona ed è finalizzato al contrasto delle fenomenologie criminose più ricorrenti, ma anche alla verifica del rispetto delle più recenti disposizioni nazionali e regionali introdotte per limitare la diffusione dell’epidemiologia in atto.