Offagna al voto, oggi il borgo medievale sceglie il proprio sindaco

OFFAGNA – Anche a Offagna si vota oggi, 12 giugno, per le elezioni amministrative. I simboli delle due liste, una per ciascun candidato, sono gli stessi di cinque anni fa. Il primo cittadino uscente Ezio Capitani, 69 anni, tenta il secondo mandato. Venerdì 13 maggio è stata depositata ufficialmente all’Ufficio elettorale del Comune la lista Rinascita per Offagna – Passione e responsabilità (lista 1) con i dieci candidati consiglieri Mattia Accorroni, Tiziano Bregagna, Joanna Choinka, Francesco Guidobaldi, Giulia Ippoliti, Valentina Marinelli, Stefania Nasuti, Luca Sabbatini, Tiziana Socci e Fabrizio Spinsanti. Il 14 maggio invece ha presentato la sua lista civica Offagna per tutti (lista 2) il candidato a sindaco Alessandro Desideri, 52 anni, consigliere di minoranza e già vicesindaco nella legislatura 2012-2017. Candidati consiglieri a supporto della sua lista sono l’ex sindaco Stefano Gatto, Flavia Carbone, Francesco Fattori, Filippo La Rosa, Laura Marchegiani, Cristina Monteburini, Angela Olsaretti, Martina Pierantoni, Silvia Pucci e Massimo Valente. A Offagna si voterà soltanto il 12 senza turno di ballottaggio.

Indicazioni di voto

I votanti dovranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23. Sono mille e 999 gli elettori chiamati nelle due sezioni cittadine. Domani, 13 giugno, dalle 14 lo scrutinio.