Offagna, torna dopo lo stop per covid il “New Evo festival”

OFFAGNA – Venerdì 5 agosto in piazza del Maniero, di fronte alla rocca di Offagna, torna, dopo due anni di stop forzato, la ottava edizione del New Evo festival che nasce con l’obiettivo di creare equilibrio tra l’essenza architettonica e paesaggistica del borgo e la complessità e i contrasti che caratterizzano la musica e lo spirito di questo tempo. Il festival, organizzato da Accademia della Crescia di Offagna e Loop Live club, in collaborazione con Amat e con il contributo della Regione Marche, dopo aver ospitato artisti come Teho Teardo & Blixa Bargeld, Popolous, Iosonouncane, I Hate My Village e Clap!Clap! e tanti altri, anche per questa edizione presenta una ricca offerta di complessità e sonorità differenti con Montoya, Prim, Korobu, JBeat&Marinelli, Slaeap-e.

Gli ospiti

Korobu è una band bolognese che incalza in critica sociale rivestita da atmosfere indie rock, electro wave e strumenti etnici e vintage, la rivalsa della fragilità accompagnata dall’intensità della voce soul e le sonorità r’n’b di Sleap-e. Il sound di JBeat&Marinelli è innovativo, contraddistinto dall’ incontro tra jazz e hip hop, pianoforte e beatbox, linguaggi musicali e background culturali differenti. Prim è la formazione che gravita intorno alle esperienze quotidiane e alle introspezioni esistenziali della cantautrice Irene Pignatti, raccontate attraverso un mix di intimismo folk, indie pop e timbriche acustiche. Per concludere, un altro ritorno, quello di Montoya, musicista di origine colombiana che amalgama elementi del folk indigeno, sonorità tipiche di Cumbia e Champeta della sua terra, alla elettronica e all’educazione da violinista classico.

Biglietto intero 10 euro, ridotto 6 euro (under 25) disponibili in prevendita alla Tabaccheria Manuali in via dell’Arengo 67 a Offagna e circuito Amat/Vivaticket (anche online), al botteghino del festival dalle ore 18.30 fino alle ore 20.30. Inizio concerti ore 19.30.