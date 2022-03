Offagna, si scaldano i motori per l’estate in festa

OFFAGNA – Si prepara un’estate molto affollata a Offagna. L’associazione Villaggio saggio ha realizzato un programma completo che parte da fine maggio e termina a settembre: si chiama Offagna Festival. Si tratta di un “contenitore” di eventi che prende spunto dalla creazione di una comunicazione unica e professionale per migliorare la proposta turistica, la promozione del territorio, la crescita personale e la scoperta del progetto dell’associazione di parlare di economia circolare locale rendendola concreta. Ogni mese un tema dedicato nel quale, oltre al convegno e le tavole rotonde, si proporranno seminari, esperienze, workshop e molto altro. L’intero festival sarà trasmesso anche in live sui canali social grazie all’acquisito di una tessera di abbonamento che vale per tutti e cinque mesi, permettendo così di essere seguito anche all’estero da curiosi, appassionati dell’Italia e delle Marche ma anche da marchigiani che sono espatriati e che amano queste terre. All’interno del contenitore di Offagna Festival saranno ospitati, nella comunicazione anche gli altri Festival già esistenti e che potranno cosi godere di una visibilità nazionale. Due date del Festival saranno poi realizzate in collaborazione con uno spazio di coworking milanese in una modalità “tandem” con collegamenti reciproci.

Il calendario

Il calendario prevede:

Maggio – Villaggio saggio Festival – economia circolare locale (quattro fine settimana per raccontare la filosofia e la pratica dell’associazione);

Giugno – Festival della Manualità – come riportare le botteghe artigiane nei borghi;

Agosto – Festival Nomadi musicali;

Settembre – Festival della comunicazione e dell’ascolto.

Offagna Festival è organizzato con il patrocinio di Comune di Offagna, Provincia di Ancona e Assemblea Legislativa delle Marche.