Offagna, salta anche quest’anno la tradizionale Fiera dei fiori

La tanto attesa mostra mercato Offagna in fiore era stata programmata ma non si terrà. Ecco le principali novità per il Comune uscito dal dissesto finanziario

OFFAGNA – Nonostante siano cadute le limitazioni più restrittive riguardo l’emergenza Covid, salta anche quest’anno la tanto attesa mostra mercato Offagna in fiore. Era già programmata per il 20, 21 e 22 maggio ma è stata cancellata in queste ore. «Lo annunciamo con rammarico ma la manifestazione da realizzare assieme ad alcune associazioni e operatori, nonostante l’impegno profuso in questi mesi per l’organizzazione, non ci sarà – dice il sindaco Ezio Capitani -. Le incertezze dovute al Covid hanno giocato il loro ruolo ma anche i numerosi e ripetuti contatti con gli espositori non sono riusciti a ottenere un numero di presenze sufficiente a garantire la buona riuscita dell’evento. Resta comunque l’impegno dell’amministrazione ad avviare fin da subito un percorso per il rilancio delle due fiere annuali».

Il rendiconto di gestione 2021

Il Comune di Offagna intanto in questi giorni ha approvato il rendiconto di gestione 2021 che presenta un risultato di amministrazione pari a un milione e 368mila e 564 euro al 31 dicembre scorso, cifra che prima per via del dissesto finanziario in cui versava il Comune non ancora chiuso non poteva essere utilizzato. Oggi invece rappresenta una fonte di approvvigionamento per il bilancio. Parte dell’avanzo sarà investito in opere pubbliche.

«Il rendiconto della gestione commissariale si è chiuso con un avanzo di 206mila e 927 euro che sarà utilizzato per estinguere alcuni mutui», ha precisato il primo cittadino. È stato presentato anche il progetto di riqualificazione urbana intercomunale “Nuovi spazi per le comunità locali post pandemia”, ideato e predisposto tra i Comuni dell’ex Unione, Agugliano, Camerata Picena, Offagna, Polverigi e Santa Maria Nuova. È un progetto per un importo complessivo di quattro milioni e 976mila euro a valere sui fondi previsti dalla legge di bilancio 2022 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e decoro volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e al miglioramento della qualità del tessuto sociale e ambientale. È finalizzato alla valorizzazione turistica del territorio e alla mobilità sostenibile con un percorso cicloturistico che attraversa i cinque Comuni con stazioni di ricarica e affitto di biciclette elettriche e, per Offagna più nello specifico, prevede anche interventi di rigenerazione dei parchi e la sistemazione a parcheggio dell’area a fianco del campo sportivo comunale. Il bando prevede un importo nel limite massimo di cinque milioni per i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15mila abitanti.