Offagna, il rione San Bernardino vince la Contesa della Crescia

OFFAGNA – È il rione San Bernardino a vincere la Contesa della Crescia 2021 a Offagna bissando il successo del 2020. Dopo 16 anni uno dei quattro rioni offagnese riesce a portarsi a casa l’ambito Palio conquistando due Disfide consecutive: l’ultimo a riuscirci fu il Torrione che vinse nel 2004 e nel 2005. Il Comitato Feste per Offagna sarà quindi costretto l’anno prossimo a realizzare un nuovo Palio e per l’occasione il presidente Cristian Tava ha già annunciato un concorso per artisti che potranno proporsi per il nuovo prestigioso vessillo. Intanto sul bastione della Rocca sono stati issati nuovamente i colori rossoblu del San Bernardino, che rappresenta la zona periferica del borgo sul versante San Biagio (via Montegallo, via Massa, via Malacari, via Santo Stefano e via San Bernardino). La classifica finale della Disfida in Arme dopo le due serate di gare nel tiro dell’arco, della balestra, della mazza ferrata e infine della lancia, recita: San Bernardino 13 punti, Torrione 11 e a pari merito Croce e Sacramento al terzo posto con nove punti. Per il San Bernardino è la quattordicesima vittoria dalla prima Disfida del 1988: nell’albo d’oro è a più tre sul principale rivale, il Torrione.

Il colpo della vittoria, l’ultimo nella lancia che ha sancito il successo rossoblu, è stato di Ludovico Lucantoni, 27 anni, che sta per prendere l’abilitazione da geometra e nel frattempo lavora nello studio di ingegneria del padre. Subito dopo la conquista della Contesa della Crescia, due armigeri, Loris Gardella (balestra) e Matteo Fattori (arco) hanno annunciato che quella di quest’anno era la loro ultima partecipazione. Causa Covid, niente corteo e banchetto d’onore, previsti solitamente nelle Feste medievali per il vincitore della Contesa.

Il presidente del Comitato Feste per Offagna, Cristian Tava, ringrazia Agnese Cariddi, giovane offagnese voce narrante della Disfida in Arme, e Alessio Rosati, che ha coordinato e gestito l’edizione 2021 della Contesa con grande capacità. Oltre ad essere membro del Comitato Feste per Offagna ha infatti gareggiato anche come arciere e lancere per il rione Croce. «Siamo già al lavoro – spiega Tava – per progettare la prossima edizione della Disfida con nuove idee e antiche conferme. Inizieremo da settembre a indire un concorso con premio nazionale per disegnare il nuovo Palio per il quale siamo certi ci sarà una forte adesione».

Oggi, sabato 7 e domani, 8 agosto, altra novità di questa edizione di cene medievali: la giornata esperienziale, con attività laboratoriali di pomeriggio e possibilità per i visitatori di mettersi alla prova con l’arte della falconeria, della scherma, della bandiera e del tiro con l’arco mentre la sera durante la cena gli spettacoli del Gruppo Storico Offagna. Infine il weekend del 20-21 agosto cene medievali e spettacoli che assumeranno un taglio rivolto a famiglie e bambini.