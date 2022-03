Offagna, primo incontro in Regione per la Dp Logistica

I lavoratori in sub appalto per Dp Logistica sono rimasti senza lavoro ed indennizzi dopo che la piattaforma offagnese è stata dismessa

OFFAGNA – Primo incontro interlocutorio in Regione oggi pomeriggio (14 marzo) per prendere in mano il futuro dei 69 lavoratori a rischio per il progetto di ristrutturazione, condotto da Conad attraverso Margherita Distribuzione. I lavoratori in sub appalto per Dp Logistica sono rimasti senza lavoro ed indennizzi dopo che Conad ha dismesso la piattaforma di Offagna che era gestita dalla stessa Dp. All’inizio la Dp (che cura la movimentazione merci), la Dorica trasporti, e Pre.Al.Co avevano stabilito un rapporto di lavoro con Sma Rinascente per la gestione della piattaforma logistica Centro Italia della stessa Sma. Quest’ultima però è stata assorbita da Conad che è entrata così in Sma Rinascente e, attraverso la società Margherita, ha abbandonato la piattaforma logistica.

L’incontro odierno

L’assessore al Lavoro Stefano Aguzzi si è preso l’impegno di convocare un tavolo di concertazione chiamando proprio Margherita. Sarà presto organizzato con i sindacati Cgil, Cils e Uil, presenti ieri, e la Pre.Al.Co, un tavolo tecnico, tra Margherita distribuzione e Dp logistica. Nel frattempo dal 21 febbraio Dp ha attivato la cassa integrazione per 16 dipendenti.

«Tutto ciò dovrebbe servire per traghettare la situazione fino alla scadenza delle 13 settimane di cassa in modo che si possa procedere con un’uscita incentivata del personale prossimo alla pensione o con una ricollocazione più proficua magari anche in altre società collegate», dice Roberto Ascani di Fit Cisl Marche. Presente anche il sindaco Ezio Capitani.