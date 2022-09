Offagna, la Fiera del Colombaccio torna dopo due anni di stop

OFFAGNA – Torna dopo due anni di stop forzato il tradizionale appuntamento offagnese di inizio autunno, tanto atteso dagli amanti degli animali e dei prodotti tipici del territorio, l’artigianato, la creatività e il buon mangiare degli immancabili stand gastronomici. L’amministrazione comunale come Ente patrocinante e l’associazione Zetesis, in collaborazione con altre associazioni del paese hanno inteso rilanciare la Fiera del Colombaccio, sabato 1 e domenica 2 ottobre a ingresso libero, che arricchisce l’offerta turistica dell’antico borgo medievale.

«La fiera, alla 34esima edizione, fu istituita per la prima volta con una delibera del Consiglio comunale datata 8 febbraio 1982 e quest’anno si festeggia quindi un importante anniversario con questi 40 anni di storia paesana – dicono dall’organizzazione -. Si potranno vedere tradizione (la mostra-mercato con tanti diversi espositori) e rinnovamento, dove la novità è rappresentata da una piazza tutta dedicata agli animali per la solidarietà e la sicurezza, grazie alla presenza del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro, i cani guida per ciechi dell’Uici di Ancona, i cani della pet therapy del “Naso di Carlotta”, l’associazione Anita onlus con il progetto “Salva un cane dal Sud” e gli animali dell’associazione “Albero delle Stelle”. Avremo con noi anche l’Unicef e figure di esperti, un entomologo, un dottore forestale, un veterinario e una ex addestratrice di cani ora terapeuta cognitivo-comportamentale del cane. Non mancheranno musica, rock, folk, con la band “GF Mam Glasond 1789-“ e il “Duo Acefalo”; spazio all’arte di Archi Vivi e di Malusa ed altre simpatiche attrazioni come tanti giochi e laboratori per bambini, il truccabimbi, la sfilata a sei zampe “Assomiglio al mio cane show” con il centro cinofilo dell’Adriatico e il torneo di morra con l’associazione marchigiana “Amici della Morra”. Ci saranno i cani dei Kennel Future Frenchie e de I Corsi della Nevaia».



Tutti i musei di Offagna saranno aperti a prezzo ridotto. Ci sarà una caccia al tesoro per bambini al museo di Scienze Naturali “Luigi Paolucci”. «E visto che il 2 ottobre sarà anche la Festa dei Nonni speriamo di vedere tanti nonni e nonne passeggiare coi nipotini, a divertirsi insieme tra le vie di Offagna».