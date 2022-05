Offagna, è corsa a due per la poltrona di sindaco

OFFAGNA – A Offagna per la poltrona di sindaco al voto il 12 giugno. I simboli delle due liste, una per ciascun candidato, sono gli stessi di cinque anni fa. Il primo cittadino uscente Ezio Capitani, 69 anni, tenta il secondo mandato. Venerdì 13 maggio è stata depositata ufficialmente all’Ufficio elettorale del Comune la lista Rinascita per Offagna – Passione e responsabilità con i dieci candidati consiglieri Mattia Accorroni, Tiziano Bregagna, Joanna Choinka, Francesco Guidobaldi, Giulia Ippoliti, Valentina Marinelli, Stefania Nasuti, Luca Sabbatini, Tiziana Socci e Fabrizio Spinsanti. La presentazione della lista e del programma sarà fatta nel corso di un’assemblea pubblica domenica 22 maggio nella sala consiliare alle 10.

Stamattina invece (14 maggio) ha presentato la sua lista civica Offagna per tutti il candidato a sindaco Alessandro Desideri, 52 anni, consigliere di minoranza e già vicesindaco nella legislatura 2012-2017. Candidati consiglieri a supporto della sua lista sono l’ex sindaco Stefano Gatto, Flavia Carbone, Francesco Fattori, Filippo La Rosa, Laura Marchegiani, Cristina Monteburini, Angela Olsaretti, Martina Pierantoni, Silvia Pucci e Massimo Valente. A Offagna si voterà soltanto il 12 senza turno di ballottaggio.

«Dopo cinque anni di governo la nostra lista civica, che ha recentemente presentato alla popolazione un resoconto della propria attività e dei buoni risultati conseguiti, si ripropone convintamente per portare a termine quanto già avviato in un periodo oggettivamente difficile e per affrontare alcune tematiche che, proprio per la situazione, non siamo riusciti a sviluppare compiutamente, con un unico obiettivo: un futuro migliore del presente appena attraversato. La nostra lista, oggi come allora, intende riproporsi non contro qualcuno ma per proseguire il lavoro già avviato al servizio di Offagna. Ci presentiamo con una compagine in parte rinnovata, altamente qualificata, con l’inserimento di persone giovani e con una equa presenza di donne e di uomini», dice Capitani. Desideri afferma: «Vogliamo essere un’alternativa per Offagna, il nostro impegno sarà rivolto soprattutto alle fasce più deboli, ad esempio gli anziani. Altro obiettivo sarà far ripartire le attività economiche e il turismo nel nostro bellissimo borgo». Il giorno della presentazione della lista sarà comunicata a giorni.