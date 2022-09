Offagna, chiusa la manutenzione delle scuole. Ora al via i lavori per il polo scolastico

«Abbiamo continuato a lavorare per realizzare un polo scolastico sicuro e più spazioso. La messa in sicurezza sismica ci darà ulteriori locali», dice il sindaco Ezio Capitani

OFFAGNA – L’anno scolastico è iniziato da una settimana ormai e in tutti i Comuni della Valmusone sono terminati i lavori di miglioria e manutenzione straordinaria degli edifici che ospitano gli alunni. Tanti sono i progetti però che interesseranno le amministrazione comunali da qui in avanti a beneficio degli studenti. In prima linea Offagna, il cui riconfermato sindaco Ezio Capitani spiega: «In questo ultimo anno abbiamo continuato a lavorare per realizzare un polo scolastico sicuro e più spazioso con i locali piano terra che possano contenere in futuro anche la scuola d’infanzia. Nel contempo stiamo procedendo all’acquisto e all’allestimento dei locali dell’ex supermercato per contenere la scuola media per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica. Quest’ultima operazione ci consentirà, una volta terminati i lavori, di avere a disposizione ulteriori locali per finalità educative e sociali».

Ci saranno disagi, avverte il primo cittadino: «Purtroppo sarà inevitabile qualche disagio causato dagli spostamenti e da questo articolato e complesso programma di lavori, per i quali ci scusiamo in anticipo, ma è questa l’unica strada percorribile che nel giro di qualche anno migliorerà significativamente la qualità e gli spazi dell’edilizia scolastica nel nostro Comune. A breve poi saranno montati gli impianti di ventilazione meccanica in tutte le aule grazie al contributo regionale di 72mila euro che abbiamo ottenuto l’anno scorso».