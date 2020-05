Nuovo piano antenne, Osimo muove verso l’installazione solo su aree pubbliche

OSIMO – Si è riunita in sala Vivarini in Comune ieri, 5 maggio, la Giunta osimana al completo con il nuovo dirigente dell’Ufficio speciale Edilizia ed Urbanistica, l’architetto Manuela Vecchietti, che tra gli obiettivi del suo lavoro in municipio ha la redazione del nuovo Piano antenne, ed il gruppo di lavoro neocostituito a collaborare con la professionista, il responsabile Suap Fabio Luna, l’ingegner Sarita Trotta e la responsabile dell’Ufficio Ambiente, l’architetto Donatella Paciarotti.

Si è parlato molto proprio della questione antenne: obiettivo del Comune è arrivare ad una gestione pubblica degli spazi a disposizione per l’installazione delle antenne sul territorio comunale.

«Il 5G per molti è uno spettro, agita i nostri pensieri. Abbiamo il dovere di affrontare il problema. Noi ci siamo. Comunicare veloce è importante ma la tutela della salute viene prima di tutto – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. L’installazione delle antenne sarà prevista solo su aree pubbliche, la contrattazione sarà solo istituzionale tra Comune e Compagnie telefoniche per poter prevedere e far prevalere tutte le tutele di salute pubblica per gli osimani. Queste aree pubbliche però per legge non potranno essere parchi, scuole, impianti sportivi, ospedale e case di riposo. Un Piano antenne che sarà frutto di un percorso partecipato a partire dai soggetti gestori e che coinvolgerà le opposizioni mediante le Consulte Attività produttive ed Ambiente. Un tour nei quartieri sarà poi organizzato per ascoltare la cittadinanza. Provvederemo subito a convocare i gestori della telefonia mobile per una prima attività di confronto».