OSIMO – Sono tante le persone che hanno perso o hanno visto ridotto il lavoro, tanto da essere costrette a rivolgersi al centro L’accoglienza di Osimo, la mensa del povero cittadina che si sta già organizzando per “sfornare” pacchi viveri per le festività natalizie. Prima l’emergenza pandemica e oggi il caro energia, non hanno fatto altro che aumentare le domande di assistenza anche per un pasto e sono cresciute quelle per pacchi per le feste, non tanto per stranieri ma soprattutto a beneficio di italiani residenti in città.

La presidente dei Lions Sirena Rosciani

Tanti aiuti stanno arrivando alle associazioni locali e alla Caritas anche dal Lions club, sempre in prima linea per far fronte a problematiche simili, che ha appena raccolto una somma cospicua da destinare a chi ha bisogno. «Anche questa sera, grazie alla lotteria solidale, abbiamo raccolto quasi mille euro che destineremo alla Caritas e ad altre associazioni locali. Ringrazio i tanti soci presenti e gli altrettanti sponsor che ci sono stati vicini anche nell’ultimo evento solidale del 2022 – ha detto la presidente Sirena Rosciani durante l’ultima conviviale dell’anno -. I nostri soci sono persone che hanno a cuore il bene altrui e fanno gioco di squadra, si rimboccano le maniche e partecipano attivamente alle varie iniziative migliorative della comunità. In questo modo prende forma una cosa magnifica che fa vivere un’esperienza indimenticabile a tutte le persone che ne sono partecipi. Questo è quello che significa essere Lions».