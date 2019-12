Osimo, novità per il 2020: «Un team per la variante al piano regolatore»

OSIMO – «Abbiamo intenzione di creare un team qui in municipio per la redazione di una variante generale al piano regolatore e non solo, anche per dialogare con i cittadini che vogliono costruire ma non possono perché negli anni passati magari non c’è stato buon dialogo con gli enti sovraordinati», dice il il sindaco Simone Pugnaloni. «Abbiamo pianificato un’ottima politica che guarda al futuro per il personale. In questo mandato assumeremo unità per rimpolpare quello comunale e miglioreremo il controllo analogo sulle società partecipate per meglio coordinare le risorse».

Agli auguri di Natale nella Sala Maggiore del municipio di Osimo, di fronte ai dipendenti comunali, alla giunta e al comandante della Municipale, il primo cittadino ha annunciato il rafforzamento del personale e ha fatto un bilancio dei primi sei mesi del suo secondo mandato, guardando al nuovo anno.

«Grazie per l’intenso lavoro degli uffici che ho “stressato” soprattutto prima di essere rieletto – ha aggiunto al microfono -. Effettueremo un buon piano di viabilità cittadina e miglioreremo i servizi alla persona. Ci saranno sicuramente inaugurazioni di nuove opere, impianti sportivi e scuole. Investiremo anche nel turismo green».

In contemporanea, il brindisi beneaugurale dell’Avis che nel 2020 compirà 90 anni: «Si sta per concludere un 2019 come sempre ricco di eventi e che ci vedrà chiudere l’anno con un numero crescente di donatori – ha detto il vicepresidente Andrea Pigliapoco -. Oggi siamo 1.355 donatori, con un numero di donazioni in leggera crescita rispetto all’anno scorso, 2.220».

Buona intanto l’affluenza in centro storico per le festività: la pista di pattinaggio sul ghiaccio ad esempio ieri, 26 dicembre, in una sola giornata ha fatto staccare ben 500 biglietti.

La sera della Vigilia corso Mazzini era pieno di giovani per gli scambi augurali davanti ai bar aperti per l’occasione.

