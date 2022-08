“Notte celeste” a Loreto, Red Canzian in città

ANCONA – “La notte celeste…Un cielo senza limiti” è il titolo evocativo dell’iniziativa che si terrà lunedì 8 agosto a Loreto, a partire dalle 20, con l’obiettivo di valorizzare il borgo marchigiano e le imprese del tessuto economico locale. Nel corso della serata sono previsti molteplici appuntamenti musicali che saranno il cuore della Notte. Grande l’attesa per il concerto di Red Canzian, storico componente dei Pooh. L’evento è stato organizzato dall’Amministrazione comunale di Loreto con la collaborazione di Confcommercio Marche Centrali che ha dato il proprio sostegno fattivo alla realizzazione della manifestazione, contribuendo ad addobbare le vie del centro storico e le vetrine dei negozi così da rendere l’evento il più attrattivo possibile. L’organizzazione, infatti, ha fornito palloncini personalizzati a tutte le attività commerciali del centro storico e ai referenti dell’Associazione dei commercianti del centro che allestiranno le piazze principali e i maggiori luoghi di intrattenimento per colorare le vie del centro di celeste e conferire un’immagine univoca e coerente con il tema dell’evento. Il titolo dell’evento ha un forte richiamo al cielo e al legame di Loreto al mondo del volo essendo la Madonna di Loreto patrona dell’aviazione. Molti dunque i collegamenti alle peculiarità della città, accompagnati dalle iniziative per rivitalizzare il centro storico del Borgo e le attività commerciali presenti al suo interno: «Con questa iniziativa Confcommercio Marche Centrali ha voluto rafforzare ulteriormente il rapporto speciale con l’Amministrazione comunale di Loreto e l’Arcidiocesi, dimostrata con i molteplici progetti promossi sul territorio – afferma il direttore generale Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco –. Questo evento rappresenta un’importante occasione per contribuire attivamente alla valorizzazione del borgo storico di Loreto e di tutte le sue attività commerciali».