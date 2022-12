Natale a Osimo, organizzato un evento al giorno

OSIMO – Un evento al giorno o quasi, ben 34 dal 3 dicembre scorso al prossimo 14 gennaio. È stata pubblicata la brochure con tutto il cartellone natalizio di Osimo, partito con l’accensione dell’Abete natalizio e il Concerto sotto l’albero della Corale Borroni e la Nuova Coppa pianisti protagonista al teatro La Nuova Fenice dal 4 al 7 dicembre. Il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, ci sarà l’inaugurazione del presepe nell’atrio comunale e del villaggio di Babbo Natale con mercatino tipico in piazza Boccolino. Sabato 10 il concerto sotto l’Albero di Natale della Banda città di Osimo e al Palabaldinelli l’incontro con Umberto Galimberti e Dario Vergassola in “Rivela Festival”. Da giovedì 15 (con bis il 21 e il 4 gennaio) la novità delle Grotte di Natale al Cantinone, con tour a tema e laboratori creativi per i bambini. Tanti i concerti di Natale in teatro, con l’Accademia d’arte lirica (il 16 dicembre), con la Civica Scuola di musica (il 18), della Bruno da Osimo (il 20), con lo spettacolo di danza del Balletto di Osimo (il 23) e quello Gospel organizzato dal Rotary (il 27). Concerti di Natale però sono previsti anche nelle frazioni di Passatempo, Santo Stefano, Abbadia e San Sabino. Confermati i mercati straordinari dell’11 e 18 dicembre che si aggiungono a quelli natalizi nei fine settimana di dicembre, così come il Concerto di Capodanno in teatro e gli spettacoli itineranti degli zampognari, che animeranno il centro storico anche il giorno di Santo Stefano. Altra novità sarà poi la Christmas Silent red night organizzata dalla Croce Rossa in piazza Boccolino il 23 dicembre. Il 6 gennaio infine lo spettacolo per bambini in piazza con l’arrivo delle befane.

Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: «La luce vera del Natale, quella che non ha costi energetici ma che offre il calore di cui tutti abbiamo bisogno, è l’aggregazione. Per questo l’amministrazione comunale ha scelto di stilare un calendario di appuntamenti davvero ricco. È stato un altro anno difficile, sotto tanti aspetti ma il Natale è condivisione. È sentirsi comunità oltre ogni difficoltà. Proviamoci, insieme».