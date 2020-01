Gli Zio Pecos tornano a Osimo: show alla Fenice con “Io, tu e il Pubblico”

Sarà un 2020 ricco di novità per la band osimana reduce lo scorso anno dai palcoscenici di Musicultura e del premio Lunezia. Si torna in casa, domenica 5 gennaio alle 18

OSIMO – Nuovo anno, nuovo tour e nuovo album. Sarà un 2020 ricco di novità per gli “Amici dello Zio Pecos”, la band osimana reduce lo scorso anno dai palcoscenici di Musicultura e del premio Lunezia. Questa volta gli Zio Pecos torneranno ad esibirsi in casa, domenica 5 gennaio alle ore 18, sul palco del teatro La Nuova Fenice di Osimo, per un concerto che darà inizio al nuovo tour e nel quale percorreranno i loro primi 10 anni di album.



Sarà l’occasione per riabbracciare i propri fan con una carrellata delle canzoni più belle, tra le quali verranno inseriti anche brani dialettali e momenti musicali con ospiti come Marco Santini, Rosa Sorice e molti altri. Sarà anche uno spettacolo interattivo che vedrà un pubblico partecipante come non si era ma visto prima. Ci sarà anche l’intervento dell’AVIS di Osimo. Uno show assolutamente da non perdere, in attesa di ascoltare il nuovo album al quale gli Amici dello Zio Pecos hanno iniziato a lavorare.

I biglietti possono essere acquistati anche presso la biglietteria del Teatro La Nuova Fenice al costo di 14 euro. L’evento è curato da Isolani Spettacoli, Astralmusic, Amat, JamForLive