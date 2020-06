Muore all’improvviso in casa: Filottrano in lutto per Roberto

FILOTTRANO – Filottrano è incredula per la sua scomparsa, tanto improvvisa quanto prematura. Roberto Brandoni è deceduto a 48 anni. Si è spento mercoledì sera (24 giugno) alle 23 a casa sua. I soccorsi non sono stati necessari perché il filottranese è deceduto nel giro di poco. Il dolore ha raggelato l’abitazione. Roberto lascia la moglie Anna, il figlio Luca, la mamma Bianca Maria, il fratello Paolo e la suocera Matilde. Un padre di famiglia e marito esemplare sempre dedito ai suoi cari, la cui dipartita ha lasciato l’amaro in bocca a tutta la città. In tantissimi in queste ore hanno lasciato ai familiari più stretti, alla moglie e al figlio, messaggi di cordoglio sentitissimi. La salma è stata composta nella casa funeraria Bottegoni di Filottrano.

Roberto Brandoni

«Condoglianze vivissime alla famiglia per la perdita di una grande persona», dice l’assessore ai Lavori pubblici Doriano Carnevali. Il funerale è stato fissato per oggi pomeriggio, 26 giugno, alle 16.30 nel piazzale del cimitero alla presenza di massimo 50 persone e con tutte le precauzioni previste dall’emergenza Covid-19. La famiglia non ha chiesto fiori a chi si è unito al dolore ma opere di bene in nome del 48enne.