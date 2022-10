Movida sicura, a Osimo controlli interforze della Polizia di Stato

OSIMO- Continua l’impegno degli agenti del Commissariato di polizia di Osimo insieme ai militari della locale Compagnia carabinieri e agli agenti della polizia locale per contrastare illegalità e garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree più a rischio per criminalità: i luoghi della movida, le vie e le piazze del centro storico.

L’attività congiunta delle Forze dell’Ordine, ha permesso di eseguire, nella serata di sabato 1 Ottobre, uno specifico servizio integrato di controllo del territorio disposto dal Questore della Provincia di Ancona, Cesare Capocasa. Sono state perlustrate con attenzione le vie e le piazze del centro storico osimano e controllati i noti luoghi di aggregazione di giovani, per scoraggiare assembramenti molesti, a suo tempo segnalati, ma soprattutto l’insorgere di fenomeni criminosi e le situazioni di degrado urbano, per la maggior parte legato al consumo di alcolici e di droghe.

I controlli hanno riguardato anche i vicoli di Corso Mazzini, Piazza Marconi, via Sacramento, piazza Duomo, il Mercato coperto, i giardini di Piazza Nuova, via Lionetta, allo scopo di individuare e controllare persone sospette, senza riscontrate particolari irregolarità di sorta: dei 136 identificati, solo 27 avevano pregiudizi penali o di polizia. Sono anche stati controllati complessivamente 4 pubblici esercizi, senza che si sia riscontrato alcunché di anomalo, ed elevate 8 sanzioni per altrettante violazioni al codice della strada.