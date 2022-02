Movida, ancora controlli e multe in centro ad Osimo

OSIMO – Nell’ambito dei servizi disposti dal Questore di Ancona, coordinati dal Commissariato della Polizia di Stato di Osimo con le altre forze di Polizia e la Polizia Locale, a tutela della salute e della sicurezza pubblica, nella serata di sabato scorso (5 febbraio) sono proseguite le attività che mirano alla implementazione del dispositivo di sicurezza volto alla prevenzione dei fenomeni di illegalità e degli episodi di disturbo della quiete pubblica, che nel recente passato sono stati segnalati, a carico di alcuni gruppi composti da soggetti perlopiù di minorenni.

In particolare, in questa occasione, il servizio integrato di controllo del territorio è stato concentrato esclusivamente nelle aree del centro storico, indirizzando la vigilanza appiedata ed i controlli presso gli esercizi pubblici in piazza del Comune, piazza Boccolino, corso Mazzini, piazza Dante, piazza Marconi e nei vicoli dove qualche residente della zona aveva denunciato schiamazzi notturni e bivacchi da parte di alcuni giovanissimi, responsabili di avere abbandonato rifiuti e resti di cibo in prossimità degli ingressi delle abitazioni interessate.

La presenza della Finanza

Il consistente dispositivo, stavolta integrato anche dalla partecipazione di una pattuglia della Guardia di Finanza, ha garantito l’effettivo rispetto della normativa volta al contenimento e contrasto della epidemia da Covid 19, da parte di titolari di esercizi di somministrazione e avventori; contestualmente, sono stati attenzionati soggetti già noti alle forze dell’ordine perché gravati da precedenti di polizia e pregiudizi penali o magari perché sottoposti a misure di prevenzione personale. È stata perlustrata tutta l’area dei giardini di piazza Nuova per prevenire fenomeni collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope e per contrastare eventuali situazioni o condotte in grado di arrecare nocumento al decoro urbano. Stessa attività è stata effettuata in corrispondenza delle scale mobili dell’impianto di risalita dove sono stati identificati numerosi individui, perlopiù adolescenti, e nei cui confronti sono stati svolti accertamenti accurati.

Le multe

Nel corso del servizio integrato di controllo del territorio, a seguito di appostamento, è stata accertata la violazione della norma che pone il divieto di somministrare bevande alcoliche a favore di soggetti di minore età, motivo per cui è stato sanzionato immediatamente il titolare della attività e si è reso necessario procedere all’affidamento dei due minori alle rispettive famiglie. Più tardi, invece, è stata contestata verbalmente al gestore di un locale ubicato nel perimetro del centro storico, la violazione delle disposizioni concernenti le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid 19: proprio all’ingresso dei locali del suddetto esercizio è stata riscontrata la presenza di numerosi avventori sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, senza che fosse garantito il minimo distanziamento sociale dovuto. Infine, poco dopo la mezzanotte, la Polizia locale ha eseguito diverse contravvenzioni nella centralissima Piazza del Comune, a carico di automobilisti che avevano posteggiato le proprie autovetture in punti dove c’è divieto di sosta. Fino al termine del dispositivo di sicurezza, il personale ha vigilato le strade ed i vicoli che in passato hanno sollevato maggiori problemi a causa delle aggregazioni di giovanissimi, responsabili di schiamazzi e rumori molesti. Complessivamente sono state identificate più di 130 persone, controllati una decina di esercizi pubblici ed elevate più di venti contravvenzioni per violazioni del Codice della strada.