Morte di papa Benedetto XVI, Loreto ricorda le sue visite

LORETO – Al santuario pontificio della Santa Casa di Loreto, nella Santa Messa di ringraziamento di fine anno, l’arcivescovo delegato pontificio Fabio Dal Cin ha invitato tutti, loretani e pellegrini, ad unirsi in preghiera assieme a papa Francesco e alla Chiesa, per il pontefice emerito scomparso. Papa Benedetto XVI ha visitato il Santuario di Loreto da cardinale sette volte esprimendo la sua forte spiritualità mariana e la devozione lauretana. Arrivò a Loreto come successore di Pietro due volte: la prima volta in occasione dell’Agorà dei giovani, l’1 e il 2 settembre del 2007, dove presiedette la celebrazione eucaristica donando ai giovani una preghiera alla Vergine Maria, e poi il 4 ottobre 2012 nel 50esimo della visita di Giovanni XXIII. Fu questo l’ultimo viaggio apostolico di Benedetto XVI, che nel 2013 rinunciò al pontificato.

Le parole di monsignor Dal Cin

«Preghiamo affinché il Signore lo accolga tra le sue braccia e lo ricompensi per essere stato un umile servitore nella vigna del Signore – ha detto monsignor Dal Cin -. Ringraziamo Dio per il dono che è stato papa Benedetto XVI per la Chiesa e l’umanità, perché ha consacrato tutta la sua vita e la sua brillante intelligenza per rendere chiara la fede alla gente. Degnati Signore di custodirci senza peccato, perché ciascuno di noi sia un operatore di pace, come incoraggiava papa Benedetto, cercando di vincere ogni giorno il male con il bene, con la forza della verità, con le armi della preghiera e del perdono, con il lavoro onesto e ben fatto, con la ricerca scientifica al servizio della vita, con le opere di misericordia corporale e spirituale». L’arcivescovo ha poi invitato a custodire come testamento le preziose parole rivolte alla Madre di Dio che papa Benedetto XVI ha pronunciato a Loreto nel 2007: «Maria, parlaci di Gesù perché la freschezza della nostra fede brilli nei nostri cuori e scaldi il cuore di chi ci incontra».