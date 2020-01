“Montanari-Bardani”, il reading in scena all’Onstage di Castelfidardo

Il “libanese” di Romanzo criminale sarà a Castelfidardo ma in veste totalmente diversa. L’Onstage club, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, Altrascena e stand up comedy Italia, presenta venerdì 24 gennaio lo spettacolo “Montanari-Bardani” di e con Francesco Montanari, il conosciuto attore appunto, e Alessandro Bardani

Montanari-Bardani è un divertente reading. Rappresenta il lato più leggero e dissacrante della scrittura di Bardani e Montanari, con uno stile che si ispira a film come “Clerks e coffee and cigarettes” e al teatro canzone di Gaber. Non mancano richiami a Woody Allen, Ben Stiller ma anche Pier Paolo Pasolini, Marco Tullio Giordana (“La meglio gioventù”) e a Samuel Beckett (“Aspettando Godot”). Francesco e Alessandro nei panni di loro stessi si ritrovano a scambiare opinioni sul mondo che li circonda, a esprimere e condividere ansie del tempo attuale, parlando apertamente a ruota libera, con un’unica convinzione, che devono sistemare le cose ma domani però, in un’atmosfera che vede mischiare sacro e profano. Battute fulminanti, sarcastiche, ironiche e frizzanti sono alla base del reading. Musica “Potatoes theme” di Danilo Pao, regia e montaggio video Davide Maria Marucci. L’inizio è previsto alle 22, il biglietto posto unico è a 15 euro.

Montanari e Bardani sono alla loro ennesima collaborazione. Hanno già recitato insieme nella serie tv “Romanzo criminale”, nella sketch-comedy per Repubblica.it “Felici & Contenti – Pillole di becchinaggio” scritta da Bardani stesso, collaborato ancora nel cortometraggio pluripremiato e nominato ai David di Donatello “Ce l’hai un minuto?”, scritto e diretto da Bardani, che vede tra gli interpreti oltre a Montanari anche Giorgio Colangeli, poi ancora insieme nel reading tributo a Giorgio Gaber “Grazie ancora Signor Gaber”, nello spettacolo teatrale campione di incassi “Il più bel secolo della mia vita”, con Bardani impegnato come autore e regista assieme a Luigi Di Capua dei The pills, e nel cast Montanari nuovamente con Colangeli. Hanno presentato il programma estivo “Happy hour” su Radio 2.