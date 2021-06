Miss Italia Martina Sambucini a Filottrano per lanciare la tappa marchigiana del concorso di bellezza

Tutto è in fermento per sabato 24 luglio, giorno in cui la manifestazione di bellezza italiana sarà ospitata a Filottrano. Il sindaco Giulioni: «Un onore»

FILOTTRANO – Grande sorpresa ieri mattina (16 giugno) a Filottrano che ha accolto Miss Italia per promuovere la tappa della manifestazione che si terrà proprio in città sabato 24 luglio. Una delle serate del concorso di bellezza italiano si fermerà a Filottrano infatti, come confermato dalla bellissima Martina Sambucini.

Laziale di Frascati (ma nata a Marino), 20 anni, nel 2020 è arrivata alla finale dell’81esima edizione con la fascia di Miss Roma. É una Miss Italia “nuova”, che ha saputo far fronte ai numerosi impegni nonostante la situazione che stiamo vivendo. Le ragazze che si sono iscritte finora alla nuova edizione sono novemila e 722 e tutte le regioni si apprestano a programmare i casting e le selezioni. Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid, il concorso anche quest’anno non si ferma.

Miss Italia e Simone Morresi

La visita in municipio

A fare gli onori di casa in municipio il sindaco Lauretta Giulioni, l’assessore ai Lavori pubblici Doriano Carnevali e il presidente della Pro loco Simone Morresi. Presente anche Marco Zingaretti che presenterà la serata. Il primo cittadino afferma: «Un onore per Filottrano, dopo un anno difficile per l’emergenza sanitaria, ospitare la grande serata all’insegna della bellezza».

L’estate della Pro loco

La Pro loco filottranese intanto sta mettendo a punto il calendario dell’estate: «Domenica 21 giugno, direttamente dai programmi televisivi Tu si que vales e Italia’s got talent, abbiamo l’onore di presentare lo show di Andrea Paris in “Apparis scomparis” alle 21 a piazza Cavour – dice il presidente Simone Morresi -. Un grande evento all’aperto con tutte le norme di sicurezza attivate, per la gioia di tanti che non vedono l’ora di tornare a vivere. Abbiamo programmato poi diverse serate di cinema all’aperto all’oratorio con omaggi alle pellicole di Sergio Leone ed Ennio Morricone. Tante le sorprese musicali che saranno presto confermate».