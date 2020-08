Il ministro Gualtieri ad Osimo per sostenere Mangialardi: «Siamo qui per discutere progetti concreti»

Il ministro dell'Economia e Finanze, in città per la presentazione del programma elettorale del candidato governatore di centrosinistra, ha parlato dei nodi critici delle Marche

OSIMO – «Mangialardi è un sindaco che ha dimostrato grande capacità operativa, penso sia la persona giusta per rilanciare le Marche». Così il ministro dell’Economia e Finanze Roberto Gualtieri, oggi ad Osimo per la presentazione del programma elettorale del candidato governatore della Regione Marche di centrosinistra Maurizio Mangialardi, primo cittadino di Senigallia.

«Per discutere delle prospettive straordinarie che si aprono per il bilancio delle Marche, Mangialardi giustiamente propone una “vertenza Marche”, un progetto Marche – ha detto -. Siamo qui per accettare questa sfida perché il Recovery Fund costituisce un’opportunità straordinaria per l’Italia e per una regione, come le Marche, che ha dei problemi e delle opportunità molto grandi e con queste risorse europee c’è l’opportunità di rilanciare tutto il tema delle infrastrutture, per ricucire le Marche e collegare, rafforzare la sanità, costruire una grande sanità territoriale, digitalizzare tutta la regione, dare grandi opportunità ai cittadini e per le imprese».

Gualtieri in visita alla Grotte di Osimo

Gualtieri ha spiegato che «ci sono dei distretti di grande creatività che con questa opera di connettività e di ricucitura possono sviluppare appieno le loro potenzialità. Siamo qui per discutere progetti concreti».

Sollecitato dalla stampa su un possibile riverbero del voto sulla tenuta del Governo, il ministro ha spiegato: «Queste sono elezioni regionali e l’esito del voto influirà sul futuro delle Marche e, per questo, i marchigiani faranno la scelta giusta». Sul mancato accordo tra Pd e 5 Stelle per il voto del 20 e 21 settembre ha chiarito: «Penso che tutti i cittadini e tutti gli elettori hanno molto chiaro qual’è la scelta e quale l’alternativa in campo, tra una opzione che guarda al futuro, che guarda all’Europa, che guarda agli investimenti e una visione chiusa, sovranista, contro l’Europa, contro la scienza e che ha dimostrato di non avere risposte concrete. Quindi io penso che tutti i cittadini e gli elettori, tutti quelli che sostengono questo governo, ma anche molti cittadini delle Marche che sono interessati al futuro di questa regione, indipendentemente da come votano nazionalmente, faranno la scelta giusta, la scelta per Mangialardi».