Osimo, a “Mens sana” la Fondazione Scarponi per parlare di sport e sicurezza

OSIMO – Tutto pronto per il ritorno di “Mens sana in corpore sano” a Osimo giunto ormai alla terza edizione. Il ciclo di incontri organizzato dalla Robur family, incentrati sulle tematiche giovanili, è ormai alle porte con un ricco calendario di appuntamenti che toccano diversi ambiti ma tutti rivolti alla crescita a 360 gradi dei giovani roburini e non solo. Questa edizione, organizzata sempre in collaborazione con il club scherma “La Misericordia”, prevede per il primo appuntamento anche la collaborazione del Panathlon club sezione di Osimo e del circolo ciclistico “Senza testa 5 Torri”. Il primo incontro tratterà un tema molto importante ovvero la sicurezza stradale.

Per l’occasione domenica 16 febbraio, alle 10.30 al teatro “La nuova fenice”, ci saranno due relatori d’eccezione: l’incontro dal titolo “Piede a terra – La strada è di tutti a partire dal più fragile” vede il coinvolgimento della Fondazione Michele Scarponi e come relatori ci saranno Marco Scarponi, fratello di Michele Scarponi e il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti, entrambi impegnati in attività di questo tipo.

La Fondazione Michele Scarponi onlus crea e finanzia progetti che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro. Aspetti importanti che rientrano nella mission della Robur family e negli ambiti educativi che hanno sempre caratterizzato “Mens sana”. Gli incontri sono realizzati grazie a Conad Osimo, Studio Marchesani clinica dentale specialistica e Avis Osimo. Modera l’incontro l’avvocato Gian Luca Grisanti. L’ingresso è libero.