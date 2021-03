La “Madonna del velo” sarà esposta a Loreto

Capolavoro del grande Raffaello, fu da subito molto apprezzato per il significato. Si auspica di poter inaugurare la mostra con il dipinto quest'estate

LORETO – L’inaugurazione di una mostra, che la Delegazione pontificia spera di poter aprire quest’estate, è stata annunciata da monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo delegato pontificio di Loreto. Una grande opera farà da padrona e ad essa sarà dedicata la mostra intera, la Madonna del Velo, anche conosciuta come Madonna di Loreto, soggetto dipinto dal grande Raffaello che fu da subito molto apprezzata per il significato.

«La Vergine solleva il velo svelando il Bambino all’umanità che lo attende – ha spiegato l’arcivescovo -. Per la sua bellezza è stata riprodotta in un numero infinito di copie. L’evento sarà inaugurato con una combinazione inedita di esperienza fisica e digitale». A differenza di altre opere, lo sfondo è scuro che fa spiccare per contrasto i colori intensi della veste della Vergine e il candore degli incarnati e del lenzuolo su cui è steso il Bambino.

La Madonna del velo

L’annuncio è stato dato ieri (25 marzo), giorno dell’Annunciazione, nel corso della conferenza online per la presentazione del nuovo sito internet del Santuario, assieme al cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, e di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero della Comunicazione della Santa Sede. L’arcivescovo ha poi annunciato che si sta procedendo al rinnovo del fruttuoso rapporto con le Università. Al termine della presentazione c’è stata la recita dell’Angelus e del Santo Rosario, con la Supplica alla Madonna di Loreto in questo tempo di pandemia. Nel pomeriggio è stata celebrata la Santa Messa dell’Annunciazione del Signore, presieduta da monsignor Fabio Dal Cin e in quella circostanza hanno ricevuto il mandato di Missionari della Misericordia don Bernardino Giordano, vicario generale della Delegazione pontificia, e Padre Franco Carollo, rettore della Basilica. Ai due Missionari il Santo Padre conferirà l’autorità di perdonare anche i peccati riservati alla Sede apostolica.