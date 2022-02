Lutto a Osimo, è morto il noto pasticcere Massimo Pirani

Massimo Pirani, 68 anni, era titolare con i due fratelli Pasquale e Roberto della pasticceria 3p, in via Marco Polo. Il ricordo del sindaco Pugnaloni

OSIMO – Un pezzo del commercio osimano se n’è andato. È scomparso ieri, 3 febbraio, all’improvviso per un malore Massimo Pirani, 68 anni, titolare con i due fratelli Pasquale e Roberto della pasticceria 3p a Osimo, in via Marco Polo. Si trovava a casa. Uno dei fratelli ha allertato il 118 quando Massimo l’ha avvertito del suo malessere ma all’arrivo dell’ambulanza a casa per lui non c’era più niente da fare. Le sue mani sapienti sapevano creare specialità dolciarie conosciute da tutti.

Il ricordo del sindaco Pugnaloni

«A nome mio personale e di tutta la città mi stringo attorno al dolore della famiglia Pirani per la scomparsa del caro Massimo – dice il sindaco Simone Pugnaloni -. Tre fratelli, tre grandi uomini, tra grandi maestri pasticceri. Lascia sgomento questa notizia ma stringendoci attorno alla famiglia rendiamo grazie per la qualità del servizio reso alla città, per la bontà dei prodotti distribuiti nei bar della Valmusone e per le magiche torte giunte almeno una volta in ognuna delle nostre famiglie. Grazie Massimo, resterai nel cuore di tutti gli osimani».

Pirani è stato anche presidente della Società operaia di mutuo soccorso e quattro anni fa aveva subito la perdita della cara moglie Giannina. Addoloratissimi i figli Michele e Silvia. Un uomo dolce e forte di cui tanti sentiranno la mancanza. La salma si trova nella sala del commiato delle onoranze Re in via dei Tigli a Padiglione e i funerali si terranno sabato 5 febbraio alle 16 nella basilica di San Giuseppe da Copertino. Dopodiché si proseguirà per la cremazione.