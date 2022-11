Lutto a Loreto, è morta la maestra 43enne Claudia Lardini

LORETO – Loreto è in lutto per la scomparsa di Claudia Lardini, giovane maestra. Aveva 43 anni. Si è spenta circondata dall’amore dei propri cari venerdì scorso (4 novembre) per un male. Lavorava all’istituto comprensivo “Solari”, che oggi la ricorda così: «Ricordiamo la maestra Claudia, il suo amore verso i bambini, la sua disponibilità nei confronti delle colleghe, la sua abnegazione per l’insegnamento, la sua discrezione. Per tutti coloro che le hanno voluto bene, e siamo in tanti, non sarà facile superare questo doloroso momento: troveremo la forza seguendo il suo esempio, quello di una giovane donna che mai si è data per vinta. Guardaci da lassù, maestra Claudia. Avrai sempre un posto nel nostro cuore».

L’associazione Montessori Marche odv Castelfidardo aggiunge: «Ci ha onorato con la sua competenza, professionalità e umanità. Una maestra che ha dato tanto ai nostri figli e pur avendo iniziato da noi senza titolo di specializzazione, con impegno, passione e dedizione è riuscita a dar loro ciò di cui avevano bisogno. Claudia, con tanto amore per l’umanità, è stata un dolcissimo punto di riferimento, soprattutto per quei bambini che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Grazie Claudia».

La salma è esposta nella sala del commiato Alba nova di Castelfidardo. I funerali si celebreranno domani (7 novembre) alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore della città mariana.