Lutto a Camerano, è morto Marco Papa

CAMERANO – Grave lutto per la comunità cameranese che oggi (14 febbraio) piange la scomparsa di Marco Papa, 58 anni, in forza alla polizia di Stato di Ancona. È il papà di Veronica, giovane campionessa di nuoto. L’uomo è scomparso ieri (13 febbraio) all’improvviso.

«Hanno provato a rianimarti, la prima volta è andata bene, la seconda invece ben 40 minuti di massaggio cardiaco senza alcun risultato – scrive la figlia affidando ai social il suo strazio -. Non dovevi, non dovevi farci questo. Dovevi accompagnarmi all’altare, dovevamo ballare insieme al matrimonio, dovevamo ancora fare tante tantissime cose insieme. Salutarti così, da un giorno all’altro, senza preavviso. Non è giusto. Addio papà». La camera mortuaria è aperta all’ospedale di Torrette.

Papa lascia nel dolore la moglie e i figli. Forte il cordoglio della città. L’Avis di Camerano ad esempio lascia detto: «Siamo partecipe al profondo dolore della famiglia Papa per la scomparsa del caro Marco. Attraverso questo post manifestiamo le nostre più sentite condoglianze a tutta la famiglia. Simona, Veronica e Alex vi abbracciamo forte». I funerali sono stati fissati per oggi (15 febbraio) nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Camerano.