Addio a Elio Baldoni, tra i “big” della fisarmonica a Castelfidardo

CASTELFIDARDO – Si è spento all’età di 96 anni Elio Baldoni, una delle figure di spicco nel mondo della fisarmonica fidardense. E’ stato prima musicista e insegnante di musica, poi accordatore e infine artigiano-imprenditore, fondando assieme ad Arnaldo Mengascini la Beltuna Accordions, oggi tra le maggiori aziende produttrici di fisarmoniche nel mondo.



La sua è una storia di successo fatta però anche di tappe intermedie e sacrifici, di emigrazione e di ritorno in patria, tipici di quegli anni. Nato nel 1923 a Castelfidardo, non lontano dalla fabbrica Soprani, all’età di 33 anni Baldoni si trasferisce in Canada, dove va in cerca di fortuna iniziando a lavorare come tecnico alla Excelsior Supply Company di Montreal, per poi fondare una scuola di musica insieme al maestro Antonio Rambaldi.

Tornato nella sua Castelfidardo, nel 1982 apre il suo primo laboratorio artigianale di produzione di fisarmoniche, la Beltuna Accordions, in società con Arnaldo Mengascini, affermandosi sul mercato nazionale e internazionale come un marchio di qualità e innovazione tecnologica.

Dopo essere andato in pensione ha continuato a dedicarsi alla sua passione di sempre, la fisarmonica, e due anni fa è stato uno dei protagonisti di “Le memorie in un mantice”, il docu-film dedicato agli artisti-artigiani che hanno fatto la storia di questo strumento.