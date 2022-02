Loreto, vandali prendono di mira il parchetto di Villa Costantina

LORETO – Neppure il tempo di metterli in opera e già vengono deturpati con lo spray. Vandalismo in tempi record a Loreto, dove gli arredi appena posizionati nei giardini pubblici di via Czestochowa, nella frazione di Villa Costantina, sono stati presi di mira dall’azione teppista di ignoti a neanche un giorno dalla sistemazione nell’area verde. In pratica, un tavolo fisso con quattro sedute, sempre fisse, rimessi a nuovo martedì (8 febbraio) e rovinati mercoledì con scritte e simboli realizzati con spray bianco e nero.

La condanna del sindaco Pieroni

«Un gesto che provoca indignazione e che, soprattutto, genera sentimenti di grande tristezza nei confronti di chi, evidentemente, non comprende il valore del bene comune», dice il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, che commenta con queste parole l’accaduto, rimarcando l’attenzione che l’Amministrazione Comunale ha posto fin dal suo insediamento al contrasto dei fenomeni di vandalismo diretti verso il patrimonio pubblico. «È senz’altro grande il dispiacere di constatare – dice Pieroni – che, dopo aver impegnato tempo e risorse per sistemare le aree pubbliche, c’ è chi si sente autorizzato a deturparle in un attimo. Gli atti di vandalismo sono gesti deprecabili contro i quali ci batteremo, potenziando la sorveglianza nelle varie zone cittadine. È un danno che queste persone evidentemente non sanno di fare anche a loro stessi, perché il patrimonio pubblico è di tutti. Auspico che non si ripetano più e confido sulla collaborazione di tutti i cittadini per evitare il ripetersi di episodi di questo tipo, che vanno sempre segnalati e stigmatizzati».