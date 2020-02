Loreto, tornano i ladri. Colpo all’ombra della basilica

I malviventi sono stati in via Maccari, in un appartamento vicino alla pizzeria. Sono riusciti a portare via dell'oro prima che i proprietari tornassero a casa

LORETO – Sono tornati i ladri a Loreto. L’altra sera, 4 febbraio, sono stati in via Maccari, in un appartamento vicino alla pizzeria, all’ombra della basilica.

Sono riusciti a portare via oro con un colpo maldestro, da toccata e fuga prima che i proprietari tornassero, ma andato a segno. La famiglia di ritorno a casa non ha potuto far altro che constatare il furto ormai avvenuto, seppur da poco. Tutta la città mariana è in allerta per i vari colpi messi a segno con lo stesso modo.

Ormai un mese fa i ladri sono entrati al forno Gentili tra la zona industriale Brodolini e Villa Costantina dove sono riusciti a portare via il fondocassa, pronto per la “partenza” della mattina successiva. Poco dopo i titolari si sono accorti che qualcosa non andava quando un uomo, lo stesso che era riuscito a entrare nel panificio con tutta probabilità, ha provato a entrare nella loro abitazione accanto al locale.

Una notte di paura segnalata subito alla stazione locale dei carabinieri, proprio come stavolta, per il furto di via Maccari. Ancora una volta i cittadini spaventati chiedono più controlli e pattuglie, che girino anche di notte. Rinforzi ci sono in città di giorno per tutto l’anno giubilare.