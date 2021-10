Loreto, esce dal supermercato senza pagare: arrestato

Una pattuglia della stazione locale dei carabinieri, in servizio di controllo del territorio, giunta sul posto ha bloccato il fuggitivo

LORETO – Nel pomeriggio di ieri, 14 ottobre, è stato segnalato al numero di emergenza 112 un uomo allontanarsi frettolosamente dalle casse dall’esercizio commerciale Spazio Conad di Loreto, senza aver pagato nulla. Una pattuglia della stazione locale dei carabinieri, in servizio di controllo del territorio, giunta sul posto ha bloccato il fuggitivo. Dopo la perquisizione personale, i militari hanno rinvenuto all’interno di uno zaino, anch’esso asportato e portato a tracolla dal ragazzo, due felpe e due paia di scarpe da ginnastica, il tutto privo dei dispositivi antitaccheggio. La merce, per un valore di circa 250 euro, era stata sottratta poco prima dagli espositori del negozio. Accertata la responsabilità dell’indagato, i Carabinieri l’hanno dichiarato in stato di arresto e la refurtiva è stata subito restituita. Si tratta di un cubano, 30enne, dimorante ad Ancona, responsabile appunto di furto aggravato.

Stamattina, venerdì 15, il giovane è stato portato in tribunale ad Ancona dove è stato convalidato l’arresto. Il 30enne è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Ancona. L’arresto di oggi si inserisce nell’ambito del prosieguo dei servizi di contrasto ai reati predatori, come noto, difficili da perseguire e che provocano grande allarme sociale. La Compagnia di Osimo, in piena condivisione con le direttive del Comando provinciale di Ancona, sta continuando ad imprimere un forte impulso all’attività preventiva e al controllo del territorio.